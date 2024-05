Vakouftsis: “Ecco come l’Olympiacos può vincere. La Fiorentina vuole crescere”

Sul Pireo invece: "Chiaramente per vincere l'Olympiacos dovrà raggiungere il massimo della prestazione. Tuttavia, anche altre cose giocano un ruolo. È in una posizione vantaggiosa dal punto di vista che giocherà ad Atene e tutta la sua preparazione sarà fatta in un ambiente familiare. La sua psicologia è ai massimi livelli. La cosa più importante è presentarsi in campo secondo le sue potenzialità e giocare come ha fatto contro Fenerbahce e Aston Villa. Se gioca così penso che abbia buone possibilità di raggiungere il suo obiettivo"