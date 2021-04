Uno, Nessuno e 12mila – Curva Fiesole: il docu-film sul tifo viola

E' in arrivo il docu-film sulla Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo della Fiorentina

‘Uno nessuno e 12mila – Curva Fiesole’ è un progetto innovativo, ben lontano dall’idea del classico reportage televisivo, o dai documentari agiografici che hanno raccontato le storie di innumerevoli altre tifoserie italiane e non solo. «Abbiamo in mente – ha detto Marco Mazzinghi – una pellicola ambiziosa che ha l’intento di raccontare, attraverso profondi e molteplici sguardi, la storia, la fama e la gloria di questa Curva ineguagliabile. Una testimonianza indelebile di questa realtà che costituisce la storia di Firenze, dei suoi cittadini ma anche di più epoche. Una parentesi di vita tutt’ora pulsante che si compone di fratellanza, libertà di espressione, di tifo e di passioni incondizionate. È la storia di una delle Curve più̀ blasonate in Europa, raccontata per la prima volta in modo inedito, attraverso le parole e i ricordi di coloro che hanno beneficiato del suo fascino trascinante e subito la sua ingombrante presenza. Spesso un uomo in più̀ sul terreno di gioco del mitico Artemio Franchi, un uomo dal carattere forte, mai domo, talvolta anche arrogante. Consapevole di essere uno per sé stesso, nessuno o 12mila per gli altri».