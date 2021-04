La proposta: “Riempiamo il Franchi di striscioni e sciarpe per Fiorentina-Juventus”

Il tifoso Jacopo ci ha lanciato la proposta: colorare il Franchi per Fiorentina-Juventus

"A causa del Coronavirus, da oltre un anno gli stadi sono tristi e vuoti. Perché non riempirli con striscioni? Domenica a Firenze arriverà la Juventus, sarebbe bello colorare la curva con tante sciarpe viola. Il colpo d'occhio in tv sarebbe notevole, come il messaggio alla squadra per far capire cosa rappresenta questa partita per noi. Poi, da cosa nasce cosa, e magari gli striscioni potrebbero rimanere anche per le altre partite. Con la speranza di tornare presto a sventolare le nostre sciarpe e bandiere sulle gradinate.