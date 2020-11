Under 21, tanti i viola che non partecipano alla doppia spedizione degli Azzurrini

Durante le gare d’ottobre la FIGC, ha deciso di costruire, oltre alla Nazionale Under 21, una Under 21 B. Per far fronte ai problemi legati al difficile momento di emergenza che sta vivendo tutto il Paese. E che aveva visto in tempi recenti far scendere in campo l’Under 20 nella sfida con l’Irlanda. In queste ultime ore emergono però delle problematiche che portano a delle sconvocazioni in entrambi i gruppi, Under 21A allenata da Nicolato, e Under21 B allenata da Bollini. Per i casi che riguardano la Fiorentina riscontriamo che: l’attuale difensore della Spal, in prestito dai viola, Luca Ranieri – passato ieri dall’Under 21 B alla squadra di Nicolato – è stato sconvocato questa mattina. Mentre sempre per quanto riguarda la nazionale “A” restano in isolamento e quindi bloccati con il club gigliato: Cutrone e Brancolini. Stessa sorte per il giovanissimo difensore della primavera Christian Dalle Mura, che non potrà prendere parte alla spedizione con l’Under 21B.

