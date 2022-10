Under 16, tre calciatori della Fiorentina convocati in Nazionale

Tre giovani viola chiamati in Nazionale U-16

Il tecnico della nazionale italiana Under 16 Daniele Zorrato ha stilato la lista dei convocati per il torneo "Val de Marne", per i giovani calciatori classe 2007. Tra i convocati ci sono anche 3 calciatori delle rappresentative giovanili della Fiorentina: nello specifico il portiere Tommaso Vannucchi, il centrocampista Diego Pisani e l'attaccante Stefano Maiorana.