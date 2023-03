Un virus ferma Jovic: l’attaccante costretto al riposo per alcuni giorni

Un virus ferma Luka Jovic. All'attaccante viola, dopo alcuni esami medici è stata riscontrata un'infiammazione virale delle vie respiratorie, che - fa sapere la federazione serba - lo terrà a riposo per i prossimi 5/7 giorni. Jovic non ci sarà per le gare contro Lituania e Montenegro. Adesso resta da capire se l'attaccante resterà in patria o tornerà a Firenze per curarsi.