Un Pentasport speciale. In studio con David Guetta c’è Duccio Baglioni

Sarà un Pentasport da non perdere quello di questa sera alle 18:00 in onda su Radio Bruno Firenze. In compagnia di David Guetta ci sarà infatti Duccio Baglioni, vice presidente dell'AIA, che farà luce sullo spinoso tema legato agli arbitri. Come sempre, avrete la possibilità di seguire tutta la puntata grazie alla webcam di Violanews. Tutti sintonizzati!