Un nuovo stadio fuori Firenze. Commisso: “Perché, credete che a Manhattan ci siano impianti?

«Confrontate la nostra situazione a Firenze con Manhattan. Non ci sono stadi a Manhattan, un quartiere che è 5 volte la popolazione della città di Firenze. Gli stadi per il baseball e il calcio sono nel Bronx, nel Queens e nel New Jersey perché è impossibile trovare terreni adatti a Manhattan. Se non c’è terra all’interno di Firenze per costruire uno stadio, allora penso che abbia senso considerare anche l’area metropolitana di Firenze», così Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, ha parlato a ViolaNation della possibilità di costruire il nuovo stadio della società gigliata fuori dai confini della città di Firenze.