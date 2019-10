Commisso/3: “Il centro sportivo che vorrei costruire sarebbe il più all’avanguardia d’Italia”

Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a ViolaNation, nella quale ha parlato dei progetti legati al nuovo centro sportivo.

I progetti viola legati al centro sportivo?

Oggi le nostre squadre e le nostre strutture di allenamento sono disperse in tutta l’area metropolitana di Firenze. Non possediamo nessuna delle proprietà in cui giochiamo o ci alleniamo. Sono andato a vedere la Prima Squadra che gioca a Firenze, la Women’s gioca in un’altra città, la Primavera gioca in un’altra città. Non riuscivo nemmeno a vedere le squadre giovanili perché giocavano tutte in aree diverse. Abbiamo bisogno di un centro coordinato per tutte le squadre della Fiorentina.