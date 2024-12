Un Natale con la Fiorentina: ecco il CHRISTMAS PACK 2024/25

L'iniziativa per i tifosi della Fiorentina

La Fiorentina ha lanciato una promozione natalizia per assistere a due partite casalinghe contro Udinese e Napoli. A partire da 21 euro, si possono acquistare i biglietti per l'ultima gara del 2024 (lunedì 23 dicembre alle 18:30) e per la prima del 2025 (sabato 4 gennaio alle 18:00).