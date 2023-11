Un grande 2022/23. Fiorentina candidata a squadra dell’anno al Gran Gala AIC

Candidatura di enorme prestigio per la società Viola

Bel riconoscimento per la Fiorentina per quello che concerne la stagione 2022/2023, con i Viola che sono riusciti a raggiungere ben due finali. Un cammino che è valso al club la nomination a squadra dell'anno per quello che riguarda il Gran Gala del Calcio organizzato dall'AIC. I viola sono una delle tre squadre candidate al titolo insieme all'Inter finalista di Champions e al Napoli campione d'Italia. Queste le candidature complete: