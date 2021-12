Un derby dal sapore diverso, nuova linfa per la Serie A. Era l’ora…

Bologna-Fiorentina finalmente profuma d'Europa. Dopo anni di staticità, sembrano destinate a cambiare le gerarchie nei piani alti della Serie A

Se pensando alla gara di domenica al Dall'Ara avvertite una sensazione diversa, fresca, quasi vibrante dopo anni di mediocrità all'insegna del "viva il meno peggio", tranquilli. E' tutto normale. Basta dare un'occhiata alla classifica per capire subito che stavolta Bologna-Fiorentina vale molto più della storica rivalità che si porta dietro o di un anonimo dodicesimo posto. Finalmente il derby dell'Appennino profuma d'Europa, o almeno queste sembrano essere le velleità di due compagini - quelle di Italiano e Mihajlovic - che oggi si ritrovano in piena bagarre per i posti nobili della Serie A, a pari punti (24) con la Juventus e davanti alla Lazio di due lunghezze. Un bel salto in avanti per la Fiorentina rispetto agli ultimi campionati vissuti in bilico tra l'amarezza e la paura. Per il Bologna, invece, la conferma di un trend in crescita.