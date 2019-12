Un altro farebbe meglio di Montella? La storia dice di sì. Ecco i numeri che condannano il mister viola

Ci sono due fazioni: quelli – soprattutto i tifosi – che chiedono con forza l’esonero di Montella (in vano, al momento) e quelli – svariati addetti ai lavori – del partito “Montella è il meno colpevole”. I primi si appellano alla recente striscia di sconfitte consecutive, ma anche ad una media/punti bassissima dal suo ritorno alla Fiorentina (0,81 a partita!). I secondi citano i tanti casi in cui cambiare allenatore ha risolto poco o niente (vedi Brescia, Genoa, Udinese). Dove sta la verità? Per vedere il futuro ci vorrebbe la sfera di cristallo. Allora abbiamo approfondito il recente passato e scoperto dei dati emblematici.

Dall'estate 2015, quando lasciò Firenze dopo la sua prima, splendida, esperienza, Vincenzo Montella per ben 4 volte ha condiviso la gestione con un altro allenatore. La prima alla Sampdoria, quando subentrò a Zenga. Nel 2017/18 iniziò la stagione al Milan prima di essere sostituito da Gattuso, allora accettò di subentrare al Siviglia, senza riuscire a terminare il campionato. Infine lo scorso anno quando prese in mano la Fiorentina da Pioli. Ebbene in tutte queste situazioni Montella ha sempre fatto peggio, molto peggio, degli altri allenatori. Con la stessa squadra.