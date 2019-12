“Montella il problema? Lo si pensava anche di Pioli… Tutto nasce dal mercato”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Il terremoto sportivo della Fiorentina è inspiegabile. Mi sto chiedendo quando è avvenuta la rottura. La Fiorentina non lotterà per la Champions League, ma non penso nemmeno che lotti per non retrocedere. Magari bastasse cambiare Montella. Lui è uno dei problema, ma è il problema principale? Capirei se la società decidesse di esonerarlo. Ipotizziamo che arrivi Gattuso. E’ lui la risorsa per battere Inter e Roma. C’è bisogno di una correzione tecnica della rosa che è nata male. Montella non è indenne, ma tutti sono dalla parte del torto. Sarebbe clamoroso non avere fiducia nella società, diamo tempo. Non è detto che, togliendo Montella, la Fiorentina risorga, molti lo pensavano anche lo stesso anno con Pioli. Cambiando adesso Montella si rischierebbe di bruciare un altro allenatore. Il deficit della rosa presuppone un deficit della dirigenza. Pradè avrebbe bisogno di un aiuto. Siamo riusciti a farci mettere sotto da una squadra che aveva il mondo contro. Squadra contro Montella? Non mi è sembrato, piuttosto ho visto una squadra impaurita.