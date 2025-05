VN – Roma-Fiorentina, i cambi di Palladino: possibile riposo per Gosens?

In vista della partita contro la Roma, potrebbe arrivare qualche cambiamento negli undici titolari per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto, infatti, Robin Gosens potrebbe riposare. Il motivo? L'esterno tedesco deve essere gestito, perché è uscito malconcio dalla partita contro il Betis al Villamarin di giovedì. Dunque, a sinistra potrebbe partire dal 1' Parisi, con Folorunsho spostato, ancora una volta, sulla corsia di destra. Poi, a centrocampo confermati Mandragora e Fagioli, con Adli chiamato a fare il regista, visto l'infortunio di Cataldi. In difesa non è sicura la partenza dall'inizio di Comuzzo a sinistra (vista la squalifica di Ranieri), perché anche Moreno scalpita per un posto da titolare. In attacco tornerà Kean, dopo essere entrato nel secondo tempo nella partita di Conference League di giovedì.