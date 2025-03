VIDEO – Ferrari: “Bellissimo che Kean segni in azzurro”. E sulla clausola…

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è presente in questi minuti a Milano per la consueta assemblea di Lega. Al Dg è stato chiesto dai cronisti presenti un commento alla stagione di Moise Kean: "Bellissimo che continui a segnare anche in azzurro". Poi, alla domanda sulla clausola rescissoria, le immagini di calciomercato.it lo immortalano in un sorriso piuttosto sibillino.