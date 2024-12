Una conferenza stampa della vigilia “in notturna”: viola attesi ai microfoni dalle 22

I problemi logistici causati dalla cancellazione del volo da Firenze hanno scombinato i piani della vigilia gigliata in terra portoghese

Ci mancava anche la nebbia. Per colpa della foschia che quest'oggi ha avvolto buona parte di Firenze molti voli che sarebbero dovuti decollare dall'aeroporto Amerigo Vespucci sono stati cancellati, tra cui come noto anche quello della Fiorentina, che si è dovuta spostare allo scalo di Pisa per raggiungere il Portogallo. Tutto questo ha comportato una vera e propria rivoluzioni dei piani viola, con il club gigliato che ha dovuto rivedere tutta l'organizzazione della vigilia del match di Conference contro il Vitoria Guimaraes.