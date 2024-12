UFFICIALE – Bove “in sedazione farmacologica”. Stabile, non ci sono danni acuti

Questo il testo integrale della nota ufficiale sulle condizioni di Bove, che si trova a Careggi dopo il malore che lo ha colpito al 17' di Fiorentina-Inter e che, questa è la cosa più importante, non si trova in pericolo di vita in quanto, come si legge, sono stati scongiurati "danni acuti". Sarà poi da valutare in cosa quello che è successo oggi impatterà sulla stagione e sulla carriera del giocatore, ma è un argomento assolutamente secondario rispetto alla salute primaria dell'individuo. La redazione di Violanews.com si stringe attorno al giocatore, alla famiglia e alla società viola.