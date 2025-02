Stop di un mese, o forse più: è una vera e propria maledizione per Gudmundsson

La tonsillite accusata poco prima del recupero contro l'Inter sembrava essere stata la ciliegina di una torta indigesta, ma con il successivo ritorno in campo la speranza era che la sfortuna fosse finita ormai alle spalle del trequartista inseguito da Daniele Pradè per oltre sei mesi e portato quest'estate in riva all'Arno per rappresentare insieme a Moise Kean i trascinatori della squadra gigliata. Ed invece la stagione di Gudmundsson non è mai decollata, anzi, per colpa dell'ennesimo stop di natura fisica, sta subendo un nuovo atterraggio di fortuna. Stavolta ci vorranno oltre un mese e tanta pazienza per rivederlo un campo: una frattura in quel punto del corpo (passaggio del sacro-coccige, ndr) è non solo tanto dolorosa ma anche molto difficile da gestire per un atleta.