Stefano Pioli ha affidato il centrocampo al neo acquisto Simon Sohm in coppia con Fagioli, e lo svizzero non lo ha deluso.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Sohm, Pioli gli dà fiducia e lui la ripaga: prima da titolare e subito in gol
news viola
Sohm, Pioli gli dà fiducia e lui la ripaga: prima da titolare e subito in gol
Il primo gol in maglia viola per Simon Sohm nella grandiosa cornice di Old Trafford
Dopo appena 8 minuti dell'amichevole contro il Manchester United ha sfruttato un angolo battuto da Gudmundsson: solo in area, ha colpito col piattone in controbalzo e insaccato la palla in rete per il momentaneo vantaggio della Fiorentina (Il LIVE della partita). Miglior presentazione non ci poteva essere per il 2001 arrivato dal Parma per 16 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA