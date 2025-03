Serie A – Moise Kean vince il premio per il gol più bello di Febbraio

Premio che è andato all'attaccante della Fiorentina per il suo gol in acrobazia segnato con il Genoa

Che soddisfazione per Moise Kean. La Lega Serie A, tramite un post su Instagram, ha annunciato il gol più bello del mese di Febbraio segnato nel massimo campionato italiano. Premio che è andato all'attaccante della Fiorentina per il suo gol in acrobazia segnato con il Genoa il 2 Febbraio scorso. Ecco il post Instagram