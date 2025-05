Scelto il giorno di Fiorentina-Bologna: le ultime della Serie A sulla 37ª giornata

La Lega Serie A ha ufficializzato informazioni importanti per quanto riguarda la 37ª giornata e quindi per Fiorentina-Bologna

Uscito il comunicato della Lega Serie A per quanto riguarda le dieci gare della 37ª giornata. In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare n. 3 del 3 luglio 2024 che prevede che le 10 gare della 37^ giornata del Campionato di Serie A Enilive possano essere distribuite in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, si comunica di seguito la programmazione della 37^ giornata (gli orari e la programmazione televisiva verranno comunicati martedì 13 maggio 2025):