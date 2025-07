Scarica GRATIS la nuova APP di Violanews per iPhone, Android e Windows

Per i dispositivi Android l'operazione dovrebbe essere già possibile, ma se non lo fosse stato finora seguendo quanto scritto sopra, potete cliccare sul riquadro e scaricare la webapp. Leggermente più laborioso per gli iPhone in quanto Apple non dà la possibilità di cliccare sul riquadro che vedete sotto: serve quindi andare sul pulsante centrale che trovate in basso sul telefono che riporta lo stesso simbolo dopo 'tocca'. Una volta cliccato scendete fino in fondo nel menu che appare e tra varie opzioni troverete 'Aggiungi a home': finalmente potrete leggere Violanews avendolo direttamente sulla home page del vostro smartphone Android o iOS.