“Scandaloso”: il Var rende giustizia a Sottil, ma l’ammonizione rimane

Riccardo Sottil si è guadagnato il calco di rigore realizzato da Moise Kean per il vantaggio della Fiorentina sull'Udinese: in un primo momento l'arbitro aveva segnalato di continuare, e il numero 7 gli è corso incontro per manifestare il proprio disappunto. Lo ha fatto in maniera eccessiva, e si è visto ammonire per proteste. "Scandaloso", si legge chiaramente nel suo labiale ripreso dalle telecamere.

Il Var, poi, ha richiamato il direttore di gara al monitor e la revisione ha portato all'assegnazione del tiro dagli undici metri, ma questo non cancella il giallo all'esterno offensivo gigliato, arrivato per motivi non inerenti all'azione in sé e per sé. Un vero peccato, dato che se il contatto fosse stato visto subito Sottil non avrebbe protestato.