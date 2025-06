Rubino nel mirino di un club emiliano: contratto, mercato e futuro

Rubino, reduce da una stagione positiva nel settore giovanile gigliato (20 gol e 13 assist in 40 presenze), ha attirato l’attenzione di diversi osservatori per le sue qualità tecniche, il fiuto del gol e la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo. Il suo contratto è in scadenza nel 2026. La Reggiana valuta un possibile affondo, anche in prestito, per garantirsi un profilo in crescita e con margini di sviluppo.