Real Betis, i convocati da Pellegrini per la Fiorentina: il punto sugli assenti

Il Real Betis ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina, valida per l’andata delle semifinali di UEFA Conference League, in programma allo stadio Benito Villamarín.

Per questa partita, Manuel Pellegrini non potrà contare sugli infortunati Diego Javier Llorente, Chimy Ávila e Marc Roca, oltre a loro, saranno assenti William Carvalho e Cucho Hernández, non convocabili perché non presenti in lista UEFA. Di seguito la lista dei giocatori scelti da Pellegrini: