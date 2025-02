Dal Viola Park: arrivato Pradè per le ultime ore frenetiche

Ultime ore frenetiche per il mercato della Fiorentina. Definite in mattinata le operazioni Kouamè e Biraghi (manca solo la firma), i dirigenti viola portano avanti contatti febbrili relativi alle altre questioni. Il nodo principale, in entrata, sembra riguardare il centrocampo con la trattativa Fagioli in bilico e il nome di Bondo tornato di strettissima attualità.