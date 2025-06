Playout Serie B, stangata alla Salernitana: le sanzioni del Giudice Sportivo

La Lega Serie B ha ufficializzato i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito ai gravi disordini verificatisi ieri, domenica 22 giugno, durante la sfida di ritorno dei playout tra Salernitana e Sampdoria. Il match, interrotto definitivamente al minuto 21 del secondo tempo sul punteggio di 0-2 in favore dei blucerchiati, è stato assegnato a tavolino alla Sampdoria per 0-3, mentre la Salernitana è stata punita con due giornate da disputare a porte chiuse.