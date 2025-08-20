Pioli non si aspetta due acquisti certi. “Avanti con moderazione”

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione le parole di Stefano Pioli riportate questa mattina dall'edizione nazionale de La Repubblica sono state un po' ingigantite in quanto il tecnico gigliato non avrebbe mai parlato di aspettarsi due acquisti e che al momento la politica della Fiorentina deve essere di effettuare piccoli passi con miglioramenti continui ma non certo di andare a vincere tutto e subito cosa che sarebbe sicuramente contrario alla moderazione che Stefano Pioli ha sempre fatto percepire in tutta la sua carriera.