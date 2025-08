Pedullà: “Distanza tra Fiorentina e Mandragora sul rinnovo”. La situazione

C'è ancora distanza tra Fiorentina e Rolando Mandragora per quanto riguarda il rinnovo del contratto: la scadenza attuale è nel 2026

Rolando Mandragora ha un contratto in scadenza nel 2026 e la proposta di rinnovo della Fiorentina è di altri due anni (fino al 2028) con opzione fino al 30 giugno 2029.

Come riportato da Alfredo Pedullà, per il momento c’è una distanza sulle cifre: la richiesta di Mandragora non è lontana dai due milioni di euro a stagione, mentre la proposta del club viola è più bassa.