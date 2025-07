Pedullà: Al Hilal disperato, ma Kean ha mostrato interesse verso il rinnovo

La situazione di Moise Kean continua a tenere banco in casa Fiorentina. Queste le parole di Alfredo Pedullà pronunciate, in merito alla questione, suo canale YouTube:

“L'AL Hilal in questo momento è disperatamente alla ricerca di un attaccante. Vediamo se in questi ultimi giorni di clausola arriverà una chiamata per mettere nero su bianco un'offerta per Moise Kean”, ha dichiarato il giornalista esperto di calciomercato.