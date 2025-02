Parola a Palladino: domani pomeriggio la conferenza stampa

La Fiorentina ha indetto per domani una conferenza stampa con il mister Raffaele Palladino, alle 15:30 al Viola Park. Si tratta del consueto appuntamento prepartita, in vista di Fiorentina-Lecce in programma venerdì alle 20:45 al Franchi. Ma visto il momento delicato e il clima sempre più pesante che si è creato intorno all'allenatore viola, sarà un'occasione interessante per sentire il punto di vista di Palladino e saperne di più sulle condizioni degli acciaccati, Kean in primis.