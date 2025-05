Parola a Palladino: domani pomeriggio la conferenza stampa del mister

Torna a parlare mister Palladino, in vista della sfida contro il Bologna. Tanti i temi sul tavolo

Parola a Raffaele Palladino. A due giorni da Fiorentina-Bologna, tornerà a parlare il tecnico viola. Una scelta abbastanza frequente in questa stagione, ma che in questo momento assume comunque una certa importanza. Dopo gli ultimi 3 risultati negativi che stanno rischiando di compromettere l'intera stagione, sarà interessante ascoltare le parole del mister in vista dell'ultima gara casalinga della stagione.