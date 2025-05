Riconoscimento prestigioso per Raffaele Palladino per la stagione (la scorsa) alla guida del Monza

Nonostante serva un mezzo miracolo alla Fiorentina per qualificarsi nuovamente alla prossima Conference League, non mancano gli attestati di stima da parte del club viola per Raffaele Palladino che nella giornata di oggi si vede riconoscere un premio. Il tecnico viola è stato votato come "Giovane Allenatore dell'anno" per la stagione 2023/'24 quando sedeva sulla panchina del Monza.