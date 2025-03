Multa per la coreografia? La proposta di Draghi: “Cassonetti bianconeri al Franchi”

Non è una chiacchiera sentita in qualche bar di Firenze, dove la rivalità con la Juve è antica e travolgente. E neppure uno sfottò. Si tratta di una proposta politica precisa che il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi, nonché vicepresidente dell’aula, è intenzionato a incastonare attraverso un emendamento a una proposta dal Movimento 5 Stelle in commissione Ambiente, quella di rendere durante le partite i bidoni vicino allo stadio apribili senza l’utilizzo della chiavetta elettronica. Ecco le sue parole: