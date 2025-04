Man of the Match: con il Cagliari il premio va a Robin Gosens

Appena termina la sfida tra Cagliari e Fiorentina (QUI LE PAGELLE), con i viola che tornano a vincere in campionato dopo i due pareggi consecutivi con Milan e Parma. Oltre a essere tornata alla vittoria, la squadra di Palladino ha rivisto dal primo minuto Robin Gosens, fermo per qualche settimana per infortunio. Ed è proprio stato il laterale tedesco a vincere il premio Man of the Match, per il miglior giocatore della partita. Oltre al gol del pareggio, l'ex Inter ha fornito un ottima prestazione sulla fascia, per poi essere sostituito da Parisi a metà secondo tempo