Lutto viola: ci ha lasciato Giorgio Masala

La Fiorentina perde oggi un altro storico tifoso: si é spento Giorgio Masala, commentatore della trasmissione Calcio di rigore in onda per tanti anni su Tvr Teleitalia. Era il contraltare di un altro grande tifoso: Mario Ciuffi che nella stessa emittente era invece il mattatore de La Frustata. Moderatore di entrambi i programmi, e storico presentatore dell'emittente fu Salvatore Scaravilli. Masala, a differenza di Ciuffi, era più sanguigno nei suoi commenti e a volte anche polemico e sarcastico, ma il suo amore per la Fiorentina era indiscusso. La redazione di Violanews porge le più sentite condoglianze ai parenti di Giorgio Masala.