Lutto: scomparsi prematuramente i figli di Julio Sergio e Verreth

Giornata nera nel mondo del calcio e non solo. I figli dell'ex portiere Julio Sergio e del calciatore del Bari Verreth sono prematuramente scomparsi

Il mediano belga del Bari, in ritiro con la propria squadra, ha ricevuto la notizia della scomparsa del piccolo Elliot Charles, di soli 14 mesi, nel pomeriggio quando era a pranzo con i compagni. Il secondogenito di Verreth era stato ricoverato in ospedale per un virus, che si sarebbe aggravato portando il bambino alla morte.