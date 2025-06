Lega Serie A: De Gea sul podio dei migliori portieri. Grande classe e carisma

La Lega Serie A annuncia che, insieme a lui sul podio, figurano anche Vanja Milinković-Savić e David De Gea. "Nel suo primo anno in Italia, David De Gea ha ricordato a tutti perché, nei suoi anni a Madrid e Manchester, è stato considerato uno dei migliori portieri al mondo. Arrivato a Firenze con il peso delle aspettative, ha saputo prendersi il palcoscenico con classe e carisma. Il suo impatto col nostro campionato è stato una dichiarazione d’intenti: due rigori parati al Milan al Franchi, insieme ad una raffica di interventi che hanno sbarrato la strada a uno degli attacchi più pericolosi del torneo. Non si è trattato di un episodio isolato e l’ex United ha mantenuto un livello alto per tutta la stagione: anche al ritorno a San Siro è stato protagonista con parate spettacolari, così come nella sfida con il Napoli, dove ha chiuso lo specchio in più occasioni con interventi che hanno fatto impazzire i tifosi viola".