Lega: “Non ci sono certezze sul Franchi. Ecco le nostre richieste”

“Al di là delle solite parole a fiumi, sempre profuse per lo Stadio, questa Amministrazione non presenta mai un cronoprogramma lavori chiaro , mese per mese, anno per anno. Ancora una volta non ci sono certezze per i tifosi e per i residenti di Campo Marte. L’unica certezza che vediamo e che ci tranquillizza è l’attenzione e l’impegno del Presidente Rocco Commisso per lo stadio Franchi. L’amministrazione comunale ed il Sindaco Funaro, che ha la delega diretta sul tema stadio, invece latitano nelle risposte ”.

“Pretendiamo chiarezza. Per questo presenteremo un’apposita domanda di attualità per lunedì prossimo in Consiglio comunale. Vediamo se il Sindaco stavolta sarà presente fisicamente per il dibattito. Chiederemo poche cose, ma chiare: se il Comune è in grado di fornire un cronoprogramma lavori in modo da poterlo divulgare ai cittadini; quale sarà lo stato reale dello stadio (e non solo nei sogni del Sindaco) per il centenario 2026 della Fiorentina e se, come ci auguriamo, sarà intrapresa la decisione di organizzare assemblee pubbliche (nei prossimi mesi) organizzate dalla Giunta con i residenti del Quartiere 2 per parlare di tutte le novità ed i disagi per viabilità e sosta che i cantieri porteranno. Vogliamo e chiediamo un confronto “aperto”. Non le solite decisioni del Sindaco prese fra le quattro mura della sua stanza"