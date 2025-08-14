Intervenuto sul proprio canale Twitch, l'esterno del Milan Rafa Leao ha parlato anche dell'amico Moise Kean. Il portoghese ha risposto ad una domanda di uno spettatore che gli chiedeva di poter portare il centravanti viola in live. L'esterno ha risposto così:
Leao chiama Kean al Milan: “Magari. Ci mangeremmo tutti”
L'esterno portoghese interviene sul proprio canale Twitch parlando del centravanti gigliato
Magari… anche al Milan. Io voglio molto bene a Moise, è come un fratello per me. Insieme in campo faremmo paura, ci mangeremmo tutti. Ovunque andrà, farà bene
