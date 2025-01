La Fiesole: “Non saremo a Roma. Il prezzo è un’offesa alla nostra gente”

"Con estrema rabbia e rammarico ci troviamo costretti a comunicare che la Curva Fiesole non sarà presente a Roma per la trasferta con la Lazio. Sappiamo perfettamente l'importanza del momento per la Fiorentina e non essere presenti ci fa ancora più male. Per l'ennesima volta il prezzo imposto nel settore è un'offesa a noi e alla nostra gente. È vergognoso come qualcuno si riempia la bocca di belle parole, di chi dice di voler riportare le famiglie allo stadio senza capire che a queste condizioni le uniche famiglie che potranno seguire la squadra in trasferta sono solo quelle dei calciatori. Abbiamo intrapreso una battaglia contro il caro prezzi nei settori ospiti e fino a che le cose non cambieranno non cambierà neanche la nostra decisione. Abbiamo deciso di lottare e combattere per questo, per noi e per tutti, per provare concretamente a cambiare le cose in un futuro prossimo, nonostante ora faccia ancor più male non poter seguire i nostri ragazzi. PREZZI POPOLARI PER SETTORI POPOLARI"