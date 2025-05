La Fiesole: “Negata coreografia per ripicca, ma col Betis comunque un inferno”

La Curva Fiesole ha comunicato i motivi per cui domani sera non sarà possibile esibire la coreografia preparata contro il Betis

La questura di Firenze ha vietato la coreografia che la tifoseria organizzata viola stava preparando per domani sera, da esibire nella partita contro il Betis. A comunicarlo è la stessa Curva Fiesole che ha chiesto a tutti i tifosi - il Franchi sarà tutto esaurito - di portare bandiere e sciarpe. Così da colorare tutto lo stadio e renderlo "un inferno" in ogni settore. In una partita fondamentale per la stagione dei viola.