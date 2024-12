La Curva chiama a raccolta il gruppo: cori per la squadra e per Bove

La Fiorentina ha vinto ancora, fanno otto di fila in campionato!

Al fischio finale di Fiorentina-Cagliari lo stadio Franchi è esploso in un'esultanza liberatoria: l'1-0 con cui i viola hanno avuto ragione del Cagliari si traduce nell'ottava vittoria consecutiva in campionato, con una classifica che vede gli uomini di Palladino a tre punti dalla capolista Atalanta in attesa del Napoli.