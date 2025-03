FOTO – La coreografia colorita della Fiesole: ecco lo “Juve M***a”

La sfida contro la Juventus è sempre speciale per Firenze, e spesso la Fiesole si è esibita in grandissime coreografie. Oggi, anche per lo spostamento in Ferrovia data dai lavori del Franchi, ha vinto la semplicità. Infatti la scekta è ricaduta su un classico: "Juve M***a". I colori scelti ovviamente sono stati il viola, il rosso ed il bianco