Kean, dopo la musica la moda: ecco la sua sfilata alla Milano Fashion Week

Ieri, il 17 gennaio 2025, durante la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni uomo autunno/inverno 2025-2026, PDF ha fatto il suo debutto ufficiale in passerella. La collezione presentata trae ispirazione dalla cultura hip-hop degli anni ‘90 e 2000 e dagli sport all’aperto, enfatizzando capi oversize e un’estetica streetwear distintiva. 'United Jam' , nome specifico di questo progetto, fa riferimento proprio a questo modo di vestire oversize, letto in maniera creativa e contemporanea.

Perché è stato scelto Kean?

Moise Kean è sicuramente uno dei personaggi, nel panorama calcistico, più influenti sia a livello musicale (col suo album 'Chosen') che stilistico (non ha mai nascosto il suo amore per il vestiario oversize, stile americano). KEAN IN PASSERELLA