Kean a quota 16 gol in A: l’ultimo italiano a riuscirci in viola? Pepito Rossi!

Nemmeno 10 giorni fa si celebrava la festa di Giuseppe Rossi, il Pepito Day dedicato al grande ex attaccante della Fiorentina, e oggi Moise Kean ha raggiunto il suo score realizzativo risalente alla stagione 2013/14, 16 reti, con ancora a disposizione un paio di mesi scarsi. Pepito era fino ad oggi l'ultimo italiano ad aver segnato almeno 16 gol in campionato con la maglia della Fiorentina .

Non si tratta del record assoluto, visto che non molti anni prima Luca Toni ne ha fatti addirittura 31 (2005/2006), ma è un dato comunque molto significativo per il trascinatore della formazione viola e della Nazionale. La classifica marcatori in attività e altre statistiche sulla Serie A le trovate su Numericalcio.