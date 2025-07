Italia-Spagna Femminile 1-3. Tra gli spettatori anche Bruno e Marco Astori

L'Italia si gioca la qualificazione all'Europeo Femminile contro la Spagna. Le ragazze, per passare il turno, dovrebbero vincere o, in caso di pareggio, sperare che il Portogallo non batta il Belgio. Dopo appena dieci minuti sono le azzurre a passare in vantaggio grazie alla rete di Oliviero. Il vantaggio però dura poco perché l'iberica Del Castillo prende palla e batte Giuliani con un destro che si infila poco sotto all'incrocio dei pali.