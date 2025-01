Inzaghi perde un titolare in difesa. A rischio anche la gara con la Fiorentina

La Supercoppa araba è stata una sconfitta pesante in casa Inter. Non solo per la rimonta subita, anche per l'infortunio di Bisseck. Il tedesco si è imposto nella difesa nerazzurra, visto l'infortunio di Pavard. Bisseck però si è fatto male in Supercoppa. L'Inter rischia di perderlo per diverse partite. Secondo Calciomercato.com l'obiettivo è recuperarlo per il derby del 2 febbraio, mentre la settimana dopo c'è proprio la Fiorentina. Il comunicato nerazzurro: