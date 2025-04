Si gioca mercoledì, la squadra resta a Cagliari: viola “tirati giù” dall’aereo

La Fiorentina di Raffaele Palladino rimarrà a Cagliari. Oggi e domani infatti, la squadra viola rimarrà in Sardegna dove scenderà in campo mercoledì. Ovviamente, la Fiorentina si allenerà e svolgerà quella che sarà una seconda rifinitura su qualcuno dei campi presenti a Cagliari ancora da decidere.

Ma quel che è certo è che, viste le difficoltà logistiche, la società di Rocco Commisso aspetterà il recupero in terra sarda. Il club gigliato era praticamente sopra l'aereo quando ha ricevuto la comunicazione sulla data del recupero, che inizialmente, non era all'orizzonte per questa settimana.